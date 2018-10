Dresden (AFP) Eine Syrerin ist in Sachsen unter Terrorverdacht festgenommen worden. Die Beschuldigte soll seit ihrer Einreise nach Deutschland Ende 2015 Propaganda für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gemacht und in den sozialen Medien um Unterstützer für den IS geworben haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen am Donnerstag mitteilten. Die 36-Jährige wurde aufgrund eines Haftbefehls am Mittwoch festgenommen.

