Washington (AFP) Die USA wollen inmitten des Handelsstreits mit China zivile Nuklearexporte in das Land einschränken. Das kündigte das US-Energieministerium am Donnerstag an und führte als Begründung unter anderem die nationale Sicherheit an. Das bedeute aber nicht, dass Exporte von Technologie beispielsweise für den Bau neuer Atomkraftwerke in China gänzlich gestoppt würden. Anträge auf Exportgenehmigungen würden vielmehr schärfer überprüft.

