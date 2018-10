Berlin (AFP) Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht gerät wegen ihrer Distanzierung von der Großdemonstration am Samstag in Berlin für eine tolerante und offene Gesellschaft in den eigenen Reihen in die Kritik. "Ich finde ihre Positionierung nicht richtig, und wir werden das auf Dauer nicht akzeptieren", sagte der außenpolitische Sprecher der Linken, Stefan Liebich, der Berliner "tageszeitung" (Freitagsausgabe). Er warf Wagenknecht vor, sie habe "eine Grenze überschritten".

