Stuttgart (AFP) Beim Zusammenstoß eines Kleinwagens mit einem Linienbus sind in Stuttgart acht Menschen leicht verletzt worden. Die 47-jährige Autofahrerin übersah den Bus am Donnerstag beim Abbiegen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Busfahrer bremste daraufhin stark ab, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern.

