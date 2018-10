Washington (AFP) 20 Jahre nach dem schockierenden Mord an einem homosexuellen Studenten in den USA werden dessen sterblichen Überreste in Washington beigesetzt. Die Asche von Matthew Shepard soll am 26. Oktober in der Washington National Cathedral beigesetzt werden, wie die Kirchenverantwortlichen am Donnerstag mitteilten.

