Berlin (AFP) Nach der Absage von Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht an die Großdemonstration "Unteilbar" gegen Hass und Ausgrenzung am Samstag in Berlin geht Ko-Fraktionschef Dietmar Bartsch öffentlich auf Distanz zu Wagenknecht. Er habe deren Positionierung "mit Verwunderung" zur Kenntnis genommen, sagte Bartsch der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstagausgabe). Zu der Kundgebung hat ein breites Bündnis von Verbänden, Gewerkschaften, Kirchenvertretern, Grünen, Linkspartei, Sozialdemokraten, Künstlern und Wissenschaftlern aufgerufen.

