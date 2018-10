Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat im Fall des vermissten saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi das Königreich nachdrücklich zur Aufklärung aufgefordert. "Dieses Verschwinden muss so schnell und so gründlich wie möglich aufgeklärt werden", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. "Saudi-Arabien muss sich an dieser Aufklärung in vollem Umfang beteiligen", fügte er hinzu. Die Bundesregierung sei über "das spurlose Verschwinden" Khashoggis "sehr besorgt".

