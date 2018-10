Rosenheim (AFP) Bundespolizisten haben am Freitag im bayerischen Füssen mehrere Flüchtlinge aufgegriffen, die eine zehnstündige Schleusungsfahrt aus Italien ungesichert auf der Ladefläche eines Transporters zubringen mussten. Die neun jungen Männer hätten über Schwindel und Schmerzen geklagt, teilten die Beamten in Rosenheim mit. Einer von ihnen sei vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.