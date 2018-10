Bukarest (AFP) Eine von der rumänischen Regierung durchgesetzte umstrittene Strafrechtsreform ist in Teilen verfassungswidrig. Zu diesem Urteil kam am Freitag das Verfassungsgericht des Landes. Einstimmig wiesen die neun Verfassungsrichter mehrere Dutzend Änderungen am Strafgesetzbuch des Landes zurück. Das Urteil bedeutet eine schwere Niederlage für die sozialdemokratische Regierung in Bukarest.

