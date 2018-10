Berlin (AFP) Nach der bestätigten Verurteilung einer Ärztin wegen illegaler Werbung für Abtreibungen hat Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) eine Reform des entsprechenden Strafrechtsparagrafen 219a gefordert. "Wenn Frauen in so einer schwierigen Situation sind – und das ist eine extreme Ausnahmesituation –, dann brauchen sie Beratung, Information und Unterstützung", erklärte Giffey am Freitag in Berlin. "Das darf man ihnen nicht verwehren."

