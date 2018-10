Schwerin (AFP) Ein Häftling der Haftanstalt in Bützow in Mecklenburg-Vorpommern hat zwei Gefängniswärter krankenhausreif geprügelt. Der 31 Jahre alte Gefangene randalierte nach Angaben des Schweriner Justizministeriums am Donnerstagabend in seiner Zelle, um auf sich aufmerksam zu machen. Als zwei 33 und 43 Jahre alte Beamte die Zelle aufschlossen, attackierte er sie sofort derart heftig, dass sie später in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

