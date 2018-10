Koblenz (AFP) Ein ICE ist am Freitagmorgen auf der Schnellfahrstrecke zwischen Frankfurt am Main und Köln in Brand geraten. Wie die Bundes- und die rheinland-pfälzische Landespolizei mitteilten, fing ein Waggon des mit etwa 500 Menschen besetzten Zuges im Westerwald nahe des Orts Kleinmaischeid Feuer. Alle Passagiere und das Zugpersonal verließen den Zug. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.

