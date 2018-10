Ottawa (AFP) Nach dem Zahlungsstopp der USA stockt Kanada seine Zahlungen an das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) auf. Die kanadische Regierung kündigte am Freitag an, über zwei Jahre 50 Millionen kanadische Dollar (rund 33 Millionen Euro) zur Verfügung zu stellen. Mit 40 Millionen Dollar will Ottawa nach eigenen Angaben Millionen palästinensische Flüchtlingen etwa im Bildungs- und Gesundheitsbereich unterstützen. Mit 10 Millionen Dollar soll die medizinische Notversorgung von Palästinensern in Syrien und im Libanon finanziert werden.

