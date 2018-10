London (AFP) Die britische Regierung hat am Freitag vor Stromengpässen in Nordirland gewarnt, sollte der Brexit ohne ein Abkommen mit der EU vollzogen werden. Nordirland gehört demselben Strommarkt an wie das EU-Mitglied Irland - mit dem Ausscheren Großbritanniens aus dem europäischen Binnenmarkt würden die bestehenden Regelungen für die britische Provinz Nordirland aber nicht mehr gelten.

