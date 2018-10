Kuala Lumpur (AFP) Malaysia hat elf Angehörige der muslimischen Uiguren-Minderheit freigelassen und sich damit über ein Auslieferungsgesuch aus China hinweggesetzt. Ihr Anwalt Fahmi Abdul Moin sagte der Nachrichtenagentur AFP am Freitag, die Gruppe sei nach ihrer Freilassung am Dienstag in die Türkei geflogen. Die Anklage gegen seine Mandanten sei "aus humanitären Gründen" fallengelassen worden.

