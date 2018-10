Istanbul (AFP) Die türkische Staatsanwaltschaft hat Medienberichten zufolge die Aufhebung des Hausarrests und der Ausreisesperre des US-Pastors Andrew Brunson gefordert. Wie der staatliche Fernsehsender TRT Haber am Freitag meldete, forderte die Anklage zugleich bis zu zehn Jahren Haft für den Geistlichen, dessen Inhaftierung zu einer schweren Krise zwischen der Türkei und den USA geführt hat. In dem Fall wird noch am Freitag eine Entscheidung erwartet.

