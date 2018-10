Paris (AFP) Insgesamt 343 Europäerinnen haben ein Manifest für das Recht auf Abtreibung unterzeichnet. "My body, my rights" (Mein Körper, meine Rechte), heißt es in dem Aufruf, der am Freitag in der französischen Zeitschrift "L'Obs" veröffentlicht wurde. Darin fordern die Frauen ein "Recht auf sichere und legale Abtreibung in der ganzen Europäischen Union".

