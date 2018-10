Berlin (AFP) Schießübungen der Bundeswehr haben in diesem Sommer mindestens 32 Brände auf Truppenübungsplätzen entfacht. In einem Bericht des Bundesverteidigungsministeriums an den Bundestag werden neben dem über Wochen schwelenden Moorbrand auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle bei Meppen im Emsland weitere 31 Truppenübungsplätze aufgelistet, auf denen Feuer bekämpft werden mussten, wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Samstagsausgaben) berichteten.

