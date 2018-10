Moskau (AFP) Russland beansprucht nach der Entscheidung zur Loslösung der ukrainisch-orthodoxen Kirche von Moskau weiter die Verantwortung für alle Orthodoxen in der Ukraine. "Wenn illegale Aktionen stattfinden, wird Russland die Interessen der Orthodoxen schützen, ebenso wie es stets die Interessen der Russen und Russischsprachigen schützt", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. Solche Interventionen würden ausschließlich auf "politischem und diplomatischem Wege" geschehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.