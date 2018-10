Schwerin (AFP) Nach knapp einem halben Jahr hat die Polizei in Schwerin die Mutter eines ausgesetzten Säuglings ermittelt. Es handle sich um eine Minderjährige, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag. Der kleine Junge war im März von einer Zeitungsausträgerin während ihrer morgendlichen Tour vor der Haustür eines Mehrfamilienhauses gefunden worden. Das Kind war keine 24 Stunden alt, in eine Decke gewickelt und leicht unterkühlt.

