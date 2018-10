Kevelaer (AFP) Ein von einem Reiterhof entlaufendes Pony ist in Winnekendonk in Nordrhein-Westfalen in ein Schlammloch geraten. Das Tier habe bis zum Hals festgesteckt, teilte die Feuerwehr Kevelaer am Freitag mit. Sie befreite es nach kurzer Zeit aus seiner misslichen Lage.

