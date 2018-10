Düsseldorf (AFP) In der Diskussion über den Kohleausstieg erwägt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Parlaments- und Branchenkreisen zufolge die kurzfristige Abschaltung von Braunkohle-Kraftwerks-Kapazitäten in Höhe von fünf Gigawatt. Das berichtete die "Rheinische Post" am Freitag. Zusätzlich könne nach seinen Vorstellungen auf einen Anschluss des modernen Steinkohlekraftwerks in Datteln verzichtet werden, zitierte die Zeitung die Kreise.

