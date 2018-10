Berlin (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will am 1. November Chemnitz besuchen. Steinmeier wolle in der sächsischen Stadt zu einer Kaffeetafel einladen, um über die dortigen Vorkommnisse nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes Ende August zu sprechen, berichtete der "Focus" am Freitag unter Berufung auf das Bundespräsidialamt.

