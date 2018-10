Köthen (AFP) Im Tierpark Köthen in Sachsen-Anhalt ist ein Mitarbeiter durch einen Tiger schwer verletzt worden. Der 19-Jährige hielt sich am Donnerstagnachmittag an einem Gehegezaun in dem für Besucher unzugänglichen Bereich auf, als zwei Tiger durch die Gitter nach ihm schlugen, wie der Tierpark im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.

