Izmir (dpa) - Der Hausarrest gegen den wegen Terrorvorwürfen in der Türkei festgehaltenen US-Pastor Andrew Brunson ist aufgehoben, ebenso die Ausreisesperre gegen ihn. Das entschied am Freitag ein Gericht in der westtürkischen Provinz Izmir.

