Köln (dpa) - Im Strafprozess um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs will das Landgericht heute (10.00 Uhr) das Urteil sprechen.

Vier Mitarbeitern von Baufirmen und den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB), die am Bau einer U-Bahn-Haltestelle beteiligt waren, wird unter anderem fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Laut Anklage haben Fehler bei den Bauarbeiten zu dem Unglück geführt, bei dem im Jahr 2009 zwei Anwohner ums Leben kamen. Der Staatsanwalt hat für drei Angeklagte Bewährungsstrafen bis zu einem Jahr gefordert, für eine Angeklagte plädierte er auf Freispruch. Die Verteidiger wollen für alle Angeklagten einen Freispruch erreichen.

Der Prozess stand unter starkem Zeitdruck: Bis März 2019 muss es ein Urteil geben, sonst verjährt der Fall strafrechtlich. Experten legten in dem Prozess dar, wie es ihrer Einschätzung nach zu dem Unglück kommen konnte. Der vom Gericht beauftragte Hauptgutachter Prof. Hans-Georg Kempfert stützte die Annahme der Staatsanwaltschaft: Demnach drangen am 3. März 2009 durch ein Loch in einer unterirdischen Betonwand schlagartig große Mengen eines Wasser-Sand-Gemisches in die Grube ein, so dass dem Archiv buchstäblich der Boden entzogen wurde.

Dieses Loch, so sieht es der Staatsanwalt, entstand durch Schlamperei und Baufehler. Laut Anklage waren Arbeiter 2005 beim Aushub der Grube auf einen Gesteinsblock gestoßen, den sie nicht beseitigen konnten. Stattdessen hätten sie um das tiefliegende Hindernis herum gebaggert, so dass in der dort entstehenden Betonwand ein Hohlraum entstand.

Unabhängig von dem Strafprozess wird es später noch in einem Zivilverfahren um die Frage gehen, wer den entstandenen Schaden letztlich bezahlen muss. Unter den Trümmern des eingestürzten Archivgebäudes wurden unzählige kostbare Dokumente begraben und teilweise zerstört. Die Stadt Köln schätzt den Sachschaden auf 1,2 Milliarden Euro.