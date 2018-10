Washington (AFP) Der Absturz der Kurse an der Wall Street am Mittwoch und am Donnerstag ist laut US-Finanzminister Steven Mnuchin "nur eine normale Korrektur". Die US-Konjunktur bleibe stark, sagte Mnuchin am Freitag im US-Sender CNBC. Märkte hätten die Tendenz, "zu weit in beide Richtungen" auszuschlagen. Es sei gut, dass die Kurse sich am Freitag wohl erholen werden.

