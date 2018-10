Celle (AFP) Der in Deutschland gefasste Verdächtige im Fall der ermordeten bulgarischen Journalistin Viktoria Marinowa sitzt nach Angaben der deutschen Justiz in Auslieferungshaft. Der 20-jährige Sewerin K. habe keine Einwände gegen ein beschleunigtes Verfahren erhoben und werde daher "in Kürze" nach Bulgarien überstellt, erklärten das für die Bearbeitung zuständige Oberlandesgericht und die Generalstaatsanwaltschaft im niedersächsischen Celle am Freitag.

