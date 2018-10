Wien (AFP) Weil sich ein Mieter beschwerte, müssen an den Klingelschildern aller städtischen Wohnungen in Wien die Namensschilder entfernt werden. Der Mieter beklagte einen Verstoß gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) - und bekam Recht, wie die Nachrichtenagentur APA am Freitag meldete. Nun werden an allen 2000 sogenannten Gemeindebauten in der österreichischen Hauptstadt die Namen der Mieter durch Nummern ersetzt. Betroffen sind insgesamt 220.000 Wohnungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.