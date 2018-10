Ankara (AFP) Die türkische Hauptstadt Ankara hat der Straße vor der künftigen US-Botschaft einen symbolträchtigen neuen Namen gegeben: Der Stadtrat benannte die Straße im westlichen Bezirk Çukurambar am Samstag nach dem militanten US-Bürgerrechtler Malcolm X. Die Entscheidung für Malcolm X, der sich für die Rechte von Schwarzen und Muslimen in den USA einsetzte, sei einstimmig gefallen, hieß es in einer Erklärung.

