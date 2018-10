Port Dickson (AFP) In Malaysia ist der langjährige Oppositionsführer Anwar Ibrahim fünf Monate nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis bei einer Nachwahl angetreten. Sein Sieg bei der Abstimmung am Samstag galt als sicher, obwohl in dem Wahlkreis in der Küstenstadt Port Dickson noch sechs Gegenkandidaten auf dem Wahlzettel standen. Ein Abgeordneter der Regierungskoalition hatte sein Mandat freiwillig aufgegeben, damit der 71-jährige Anwar wieder ins Parlament einziehen kann.

