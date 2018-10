Mogadischu (AFP) Bei zwei nahezu zeitgleichen Selbstmordanschlägen im Südwesten Somalias sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Die Attentäter hätten sich am Samstag im Abstand von nur wenigen Minuten in einem Restaurant und in einem Café in Baidoa in die Luft gesprengt, teilte die Polizei mit.

