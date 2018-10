Rotenburg/Wümme (AFP) Bei einem riskanten Überholmanöver auf der Autobahn ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 32-Jährige versuchte am Freitagabend auf der A1 in Richtung Bremen einen britischen Autofahrer zu überholen, der sich bereits auf der linken Spur befand, wie die Polizei im niedersächsischen Rotenburg/Wümme am Samstag mitteilte. Der Motorradfahrer touchierte dabei das Heck des Briten, verlor die Kontrolle und kollidierte mehrfach mit der Mittelschutzplanke.

