Berlin (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat zur Teilnahme an der Großdemonstration gegen Hass und Ausgrenzung in Berlin aufgerufen. "Es geht um mehr als Flüchtlingspolitik", erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt am Samstag. Es gehe "um das Fundament des Zusammenlebens" in Deutschland und Europa. "Wir sind an einem Punkt, an dem Menschenrechte und Rechtstaatlichkeit auf der Kippe stehen und von uns wieder erkämpft werden müssen."

