München (AFP) Die AfD feiert ihren Einzug in den bayerischen Landtag als "grandiosen Erfolg". Der Bundesvorsitzende Jörg Meuthen sagte am Sonntag im ZDF, seine Partei habe die deutlichsten Zuwächse aller Parteien. Die AfD, die vor fünf Jahren nicht angetreten war, erreichte ersten Hochrechnungen zufolge knapp elf Prozent. Sie zieht damit in das 15. Landesparlament ein.

