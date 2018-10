München (AFP) Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat seine Partei nach den herben Verlusten bei der Landtagswahl in Bayern zur "Geschlossenheit" aufgerufen. "Es ist kein schöner Tag für uns", sagte Seehofer am Sonntag in München. "Es ist ein Wahlergebnis, dass uns alle miteinander nicht zufrieden stellen kann."

