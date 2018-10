München (AFP) CSU-Generalsekretär Markus Blume hat nach den ersten Prognosen zum Ausgang der Bayern-Wahl von einem "bitteren Tag für die CSU" gesprochen. Jetzt werde man "genau hinschauen müssen, was die Ursachen sind", kommentierte er am Sonntagabend in München weiter das Wahldebakel seiner Partei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.