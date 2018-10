Sigirino (dpa) - Ein Reisebus aus Deutschland ist am Sonntag im Schweizer Kanton Tessin verunglückt. An Bord waren nach Angaben der Kantonspolizei etwa 40 Gäste. Die Polizei sei dabei, Verletzte zu bergen, sagte ein Sprecher. Er könne noch nicht sagen, wie viele Menschen verletzt seien und ob es Tote gegeben habe. Der Bus sei Richtung Süden nach Italien unterwegs gewesen. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall auf der Autobahn A2 in der Nähe von Sigirino, rund 20 Kilometer westlich des Sees Lago Maggiore.

