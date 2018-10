Berlin (AFP) Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat sich erfreut über den gewachsenen Zuspruch für die FDP in Bayern nach Jahren der außerparlametarischen Opposition gezeigt. Bayern sei ein "schwieriges Pflaster" für die FDP, sagte Lindner am Sonntagabend in der ARD. Den Hochrechnungen von ARD und ZDF zufolge könnte die FDP mit 5,0 bis 5,1 Prozent knapp in den Landtag einziehen.

