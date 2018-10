München (AFP) Die Grünen haben ihr historisch gutes Abschneiden bei der Landtagswahl am Sonntag in Bayern als Auftrag für einen Politikwechsel im Freistaat gewertet. Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck sagte am Sonntagabend im ZDF, die Menschen in Bayern hätten gesagt, dass es so nicht weitergehen solle: "Das ist ein Veränderungsauftrag." Nun müsse ausgelotet werden, ob dies auch bei den anderen politischen Parteien so angekommen sei.

