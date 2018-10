Wiesbaden (AFP) Nach dem Wahlerfolg der Grünen in Bayern wollen die grünen Spitzenkandidaten bei der hessischen Landtagswahl in zwei Wochen nachziehen: "Wir wollen auch in Hessen das beste Ergebnis erzielen, das wir je hatten", erklärten Priska Hinz und Tarek Al-Wazir am Sonntagabend in Wiesbaden. Den Wahlausgang in Bayern, bei dem die Grünen zweitstärkste Kraft wurden, bewerteten die hessischen Spitzenkandidaten als weiteren Rückenwind für ihren Kurs.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.