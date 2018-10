Berlin (AFP) Für CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ist das "bittere" Wahlergebnis in Bayern auch eine Folge der Konflikte der großen Koalition in Berlin. Es stehe außer Frage, dass die Streitigkeiten "kein Rückenwind" für die Wahlkämpfer in Bayern gewesen seien, sagte Kramp-Karrenbauer am Sonntag. Der CSU sei es nicht gelungen, ihre gute landespolitische Bilanz in den Mittelpunkt des Wahlkampfs zu stellen.

