Berlin (AFP) Nach dem SPD-Debakel in Bayern wächst der Druck auf SPD-Chefin Andrea Nahles und die große Koalition im Bund. Die Bundesregierung sei abgestraft worden, sagte SPD-Vize Ralf Stegner am Sonntagabend dem Sender Phoenix: "Die Bürger haben eine schallende Ohrfeige gegeben - auch der SPD." Er forderte Änderungen in Berlin, "sonst wird die große Koalition nicht mehr lange Bestand haben".

