Fulda (AFP) Bei einem Flugunglück in Hessen hat es nach Angaben der Polizei Todesopfer gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen seien bei dem Unfall auf der Wasserkuppe in der Rhön Menschen tödlich verletzt worden, erklärte die Polizei in Fulda am Sonntag. Die Rettungsdienste sind demnach im Einsatz.

