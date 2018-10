München (AFP) Nach der Landtagswahl in Bayern setzt Ministerpräsident Markus Söder auf ein Bündnis seiner CSU mit den Freien Wählern. Es gebe eine "Priorität für ein bürgerliches Bündnis", sagte Söder am Sonntagabend in München.

