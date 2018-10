München (AFP) SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat das Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl in Bayern als "bittere Niederlage" bezeichnet. Das Ergebnis müsse nun sehr sorgfältig angeschaut werden, sagte Klingbeil am Sonntagabend im ZDF. Die Wahl in Bayern sei auch ein "klares Signal" an die große Koalition in Berlin.

