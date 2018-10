Athen (dpa) - Auf dem Weg von der türkisch-griechischen Grenze nach Westgriechenland sind zehn Migranten und ihr mutmaßlicher Schleuser ums Leben gekommen. Die Internationale Migrationsorganisation äußerte sich «erschüttert» über die neuen Opfer auf der Route Türkei-Nordgriechenland-Mitteleuropa. Der Minibus, in dem sich die Migranten befanden, kollidierte in der Nähe der nordgriechischen Hafenstadt Kavala frontal mit einem Kleinlaster. Beide Fahrzeuge seien in Flammen aufgegangen.

