Berlin (AFP) Der Zentralrat der Juden hat den Einzug der AfD in den bayerischen Landtag beklagt. Es handle sich um eine Partei, "die gegen Minderheiten hetzt, die die Religionsfreiheit einschränken will und Antisemiten in ihren Reihen duldet", erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster am Sonntag. Für alle Demokraten heißt es jetzt, der AfD entschieden entgegenzutreten."

