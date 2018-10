London (AFP) Bei schweren Unwettern sind in Großbritannien zwei Menschen ums Leben gekommen. Im Dorf Cwmduad in Wales starb laut Polizei ein Mensch bei einem Erdrutsch in der Nacht zum Sonntag. In der Grafschaft Carmarthenshire trat ein Fluss über die Ufer, es kam zu Überschwemmungen.

