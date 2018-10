Rotenburg/Wümme (AFP) Eine 18-Jährige hat im niedersächsischen Rotenburg an der Wümme einen Polizisten mit einem Küchenmesser angegriffen. Der Beamte habe zum eigenen Schutz "gezielt" Pfefferspray gegen die Jugendliche eingesetzt, teilten die Beamten am Montag mit. Anschließend sei sie überwältigt und in eine Klinik gebracht worden. Nach ersten Ermittlungen sei ein "gesundheitliches Problem" das Motiv.

